Incontro a Vasto con Marino Bartoletti, tra cantautori e campioni di sport indimenticabili

A chiusura dell'anno accademico 2024/2025, l'Università delle Tre Età di Vasto organizza ai Giardini di Palazzo d'Avalos un incontro con Marino Bartoletti.

Sabato 31 maggio, dalle ore 18.30 (ingresso libero) sarà, il popolare giornalista sarà ospite ai Giardini di Palazzo d'Avalos.

Al centro dell'attenzione, nel ‘faccia a faccia’ con il giornalista vastese della Rai Gianni Quagliarella, le sue grandi passioni per la musica e per lo sport con i fari puntati in particolare sui libri dei quali autore “Almanacco del Festival di Sanremo” e “La partita degli dei”.