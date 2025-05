L'associazione culturale sansalvese New Generation si è recata in visita al Centro Alzheimer “L'Arcobaleno dei Ricordi” intitolato al dott. Roberto Festa in corso Garibaldi per una mattinata di gioia, sorrisi e carezze verso chi è nel bisogno, eseguendo alcuni canti della tradizione popolare sansalvese.

“Custodiremo nel nostro cuore questa giornata di forte solidarietà”, hanno commentato dal sodalizio sansalvese.