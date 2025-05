Marino Bartoletti a Vasto, sabato l'incontro ai Giardini d'Avalos

Sabato 31 maggio alle ore 18.30, all’interno dei Giardini di Palazzo d’Avalos, l’Università delle Tre Età di Vasto organizza l’incontro con il giornalista e autore Marino Bartoletti.



L’iniziativa, che chiude l’anno accademico al 35° anno di attività, è stata fortemente voluta dall’associazione, dal presidente Elio Baccalà, dalla responsabile culturale Margherita Giove insieme al direttivo. L’evento ha il patrocinio del Comune di Vasto con il sindaco Francesco Menna e l’Assessorato alla Cultura con Nicola Della Gatta che saranno presenti per i saluti istituzionali.



L’incontro a ingresso libero è aperto alla cittadinanza fino a esaurimento posti.

Marino Bartoletti, noto giornalista e conduttore di trasmissioni televisive, da Pressing a La Domenica Sportiva, direttore di testate giornalistiche importanti e autore di format tv. Dal Giro d’Italia alla Champions League, ai mondiali di calcio. Autore e critico nel campo musicale e televisivo come le sue partecipazioni al Festival di Sanremo. Argomenti di cui parla nei suoi libri che presenterà durante l’evento. A dialogare con l’autore il giornalista Rai Gianni Quagliarella. L’evento è aperto alla cittadinanza.

La partita degli Dei, Gallucci Editore

Gli dei del calcio diventano i protagonisti di un racconto appassionante nato dalla penna di uno scrittore unico, che come pochi sa raccontare storie che sembrano favole e favole che sembrano storie. «Stava per cominciare la più incredibile, fantasmagorica, eccezionale, diciamo pure paradisiaca partita di calcio che mente umana (e forse anche divina) avrebbe mai potuto concepire. In campo – e che campo! – tutti i più grandi campioni della storia: almeno quelli presenti nel Luogo!»

Almanacco del Festival di Sanremo, Gallucci Editore

Musica, spettacolo, costume e cultura: il Festival di Sanremo è in assoluto la manifestazione più significativa del nostro panorama radiotelevisivo. Una tradizione che attraversa due secoli di storia italiana, ne rispecchia la società, le tendenze, i cambiamenti. Questo almanacco racconta tutte le edizioni, dalla prima, nel 1951, fino a quella del 2024. Una preziosa raccolta che ci restituisce un patrimonio inestimabile di artisti e canzoni. Un resoconto rigoroso dei fatti, ma anche di aneddoti, atmosfere, pulsioni, curiosità e colpi di scena. Con il contributo di Lucio Mazzi. Prefazione di Carlo Conti.

Marino Bartoletti è uno dei più noti e apprezzati giornalisti italiani. Nato a Forlì è laureato in Giurisprudenza con una tesi sulla “Responsabilità penale del Direttore di giornale”. Tra le altre attività ha diretto le Testate Sportive della Rai e di Mediaset. Inizia la sua carriera poco più che diciottenne al Resto del Carlino, per poi passare al Guerin Sportivo diretto da Gianni Brera e successivamente al Giorno dove è rimasto per un decennio, seguendo come inviato le più grandi manifestazioni a partire dagli anni ’70 (Mondiali ed Europei di calcio, Olimpiadi, Mondiali di Formula Uno e di motociclismo). All’inizio degli anni ’80 inizia la sua carriera televisiva in Rai conducendo prima Il Processo del lunedì e poi la Domenica Sportiva.

Per la carta stampata, torna al “Guerin Sportivo” come prima firma, e diventa giovanissimo direttore nel 1987, portandolo a record di tiratura e di vendita rimasti ineguagliati. Nel 1990 ha creato la Redazione Sportiva di Mediaset, ideando e in parte conducendo (come nel caso di Pressing, poi lasciato a Raimondo Vianello) tutte le prime trasmissioni di settore dell’Azienda. Riprende il suo rapporto con la Rai, ideando la trasmissione cult Quelli che il calcio, che condurrà per otto anni consecutivi assieme a Fabio Fazio e diventando poi direttore della Testata Sportiva. Ha riportato in Rai tutti i grandi eventi perduti, dal Giro d’Italia ai Mondiali di motociclismo e di Formula Uno.

Nel 2002 è Direttore Editoriale di RCS Multimedia e Direttore Scientifico dell’Enciclopedia Treccani dello Sport. Nel settore radiofonico ha condotto numerose trasmissioni, “Via Emilia Night” e “Ciao ciao Sanremo” su Radio Due Rai e ha guidato il gruppo di lavoro che ha creato per “Radio 24” del Gruppo Editoriale “Sole 24 Ore”. Ha ideato e diretto mensili di successo come “Calcio 2000 Mondadori, “Goal” e “Solocalcio”. Attualmente è opinionista Rai per le maggiori manifestazioni sportive (Olimpiadi, Mondiali di Calcio, ecc.), e in virtù della sua competenza musicale, è spesso presente in trasmissioni di settore, come il Festival di Sanremo, del quale è ritenuto un autentico “storico” e di cui è stato selezionatore dei brani e dei cantanti in gara per due edizioni. Per “La Storia siamo noi” di Rai Educational ha realizzato parecchi documentari, due dei quali “Pantani il campione che irritò gli Dei” e “Roma, 1960 la Grande Olimpiade” hanno ottenuto alcuni dei più prestigiosi riconoscimenti a livello mondiale. È stato presidente dell’Associazione Italiana Città Ciclabili ed è anche un appassionato ciclista praticante. Dal 2007 ha condotto la trasmissione del mattino del Giro d’Italia. Negli ultimi tempi si è cimentato anche con il teatro portando in scena due spettacoli di “storia narrata”, “Lo scoprirete solo venendo” e “Musica a pedali”, quest’ultima con l’ausilio di un’orchestra di 40 elementi con cui racconta l’amore dell’Italia per la bicicletta, che hanno raccolto un successo non facilmente immaginabile.

Gestisce su FB una pagina seguita da centinaia di migliaia di utenti che, per il suo repentino successo, è “diventata” un libro: “Bar Toletti – Così ho sfidato Facebook”, arrivato alla terza tiratura e best seller estivo della Casa Editrice “Minerva”. È commendatore al merito della Repubblica Italiana. Ha conseguito tutti i più importanti premi giornalistici, non solo nel settore sportivo.

Si ringrazia per la collaborazione Mondadori Bookstore Vasto.