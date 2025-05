In relazione all’episodio dell’incendio dell’autovettura di proprietà del sindaco di Monteodorisio, Catia Di Fabio, avvenuto durante la scorsa notte, il Prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, ha convocato in data odierna una riunione di coordinamento delle forze dell’ordine alla quale ha partecipato lo stesso primo cittadino.

Il Prefetto ha espresso, anche a nome dei vertici provinciali delle forze dell’ordine, la massima solidarietà al sindaco per quanto accaduto, relativamente al quale è stato rilevato,

nel corso della riunione, che sono in corso dettagliate indagini da parte delle strutture dipendenti dal Comando Provinciale Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, per individuare anche le possibili matrici dell’episodio.

Sono state, altresì, disposte - si evidenzia in una nota diramata dalla Prefettura - idonee misure di vigilanza a tutela del sindaco Di Fabio.