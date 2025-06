Stagione di gioia e speranza, al via l'Estate Ragazzi 2025 all'Oratorio Salesiano di Vasto

Dopo la grande festa del Torneo Ezio Pepe, che ha acceso per tre settimane il cortile dell'Oratorio Don Bosco di Vasto, ha preso il via l’attesissima Estate Ragazzi 2025 accompagnando bambini e ragazzi per quattro settimane di giochi, attività, gite ed esperienze indimenticabili.



Il Torneo Ezio Pepe, giunto alla sua tradizionale edizione annuale, si è concluso il 7 giugno con le emozionanti finali che hanno visto sfidarsi le squadre più affiatate e competitive delle scuole medie della città. Oltre 300 giovani calciatori e calciatrici si sono messi in gioco in un appassionante torneo di calcio a 5, animato dallo spirito sportivo, dall’amicizia e dalla gioia salesiana. Due settimane intense di partite, tifoserie scatenate e tanto entusiasmo, culminate con una premiazione partecipata sul palco di Due Note a Vasto, che ha unito famiglie, allenatori, volontari e tutta la comunità oratoriana.

Il torneo è dedicato alla memoria di Ezio Pepe, salesiano cooperatore che ha lasciato un segno indelebile nella realtà sociale di Vasto. Uomo di fede concreta, Ezio incarnò per anni lo spirito di Don Bosco attraverso il servizio quotidiano, l'impegno educativo e l'infaticabile dedizione al bene dei giovani e dei più fragili. Fondatore della storica società sportiva vastese della Bacigalupo, è stato un punto di riferimento per intere generazioni, trasmettendo con passione i valori dello sport, dell'onestà e dell'impegno civile.

Sull’onda dell’energia e del clima familiare lasciati dal torneo, l’oratorio è pronto ad aprire le porte a oltre 600 tra bambini, ragazzi e animatori, che renderanno viva e colorata l’Estate Ragazzi 2025. Dal lunedì al venerdì, i partecipanti saranno coinvolti in laboratori creativi, giochi di squadra, momenti formativi, attività all’aria aperta e grandi gite, in un percorso educativo che, come ogni anno, unirà divertimento e crescita. Il sabato l'appuntamento pomeridiano con il grande gioco e la Celebrazione Eucaristica all'aperto.

“Vivacemente, con gioia e speranza” è lo spirito che anima questa estate salesiana, nella scia di un carisma che continua a parlare al cuore dei giovani. L’Oratorio Don Bosco di Vasto si conferma ancora una volta una casa che accoglie, una scuola che educa, una chiesa che evangelizza e un cortile dove incontrarsi da amici.

L’appuntamento è per domani pomeriggio, per dare insieme il via a questa nuova avventura fatta di sorrisi, sogni e speranza condivisa. A rendere ancora più ricco il calendario estivo saranno gli eventi del Movimento Giovanile Salesiano dell’Italia Centrale, con numerose attività in oratorio e sul territorio: dal Percorso Frassati alla Festa degli Incontri, dall’Happening dei Giovani appena concluso, ai campi estivi ACR, ADS e AGESCI, passando per le esperienze di servizio della missione estiva e le gite formative. L’estate culminerà con il grande appuntamento di fine stagione, Replay - Per un'estate infinita, sul finire del mese di agosto, con altrettante attività per giovani e ragazzi. Una stagione intensa, piena di volti, cammini e storie, che si intrecciano in un’unica grande avventura educativa: quella di vivere e accendere la speranza.