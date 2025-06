'Palmolana', fari puntati su saper fare artigiano e tradizione agropastorale abruzzese

A Palmoli, presso il suggestivo Castello Marchesale, prende il via il 21 e 22 giugno la prima edizione di Palmolana, evento culturale ed esperienziale che celebra la tradizione agropastorale abruzzese, la filiera della lana e la cultura della transumanza, con laboratori artigianali, conferenze, degustazioni e spettacoli di musica folkloristica dal vivo.

Organizzato dalle Associazioni Liber e Ars Memorandi, in collaborazione con il MUBEN, Museo della Civiltà Contadina “Padre Beniamino” e il patrocinio del Comune di Palmoli, Palmolana propone un fine settimana ricco di attività per adulti e bambini, per scoprire – o riscoprire – la bellezza delle radici rurali e artigiane del territorio.

Nel corso delle due giornate sarà possibile partecipare a laboratori creativi (tra cui ago infeltrimento, tinture naturali, e uncinetto), visite guidate al Museo della Civiltà Contadina, proiezioni video sulla transumanza, e attività all’aperto come la tosatura delle pecore dal vivo, favole animate per bambini, elaborazioni su t-shirt e telaio. Il percorso interno (con visita e mini-laboratori) prevede un contributo simbolico di 5€ a persona o 10€ a famiglia. L’ingresso al giardino e alle attività all’aperto è gratuito. Inoltre è previsto un approfondimento dei laboratori artigianali su prenotazione con esperti del settore:

Feltro magico con Anna Esposito di Nearte Neparte Arts&Crafts

Colori della Terra, sulle tinture naturali, con Federica Benemeo

I posti sono limitati ed è necessario prenotare in anticipo scrivendo a palmolana2025@gmail.com o contattando Giorgia al 333 869 8435.

Il Castello e il suo giardino ospiteranno inoltre stand enogastronomici e artigianato locale, con proposte genuine e produzioni del territorio, tra cui la tradizionale Pecora alla Callara. L’evento include anche momenti musicali e performativi, con l’esibizione del Gruppo Folkloristico Palmolese e il concerto live del Moffa Trio (chitarra, basso e percussioni), che animeranno le serate con sonorità tradizionali e contemporanee. Tra i momenti culturali più attesi, una Conferenza dedicata alla cultura della transumanza e alla lavorazione della lana, tema centrale dell’intera manifestazione.

Palmolana nasce con l’intento di valorizzare il patrimonio culturale e materiale del territorio, restituendo centralità alla tradizione agropastorale abruzzese e al saper fare artigiano, attraverso un’esperienza autentica, condivisa e accessibile.

Partecipano a PalmoLana:

Agriturismo “MANZIR”, Azienda Agricola Carmela Colavecchio, ARS Memorandi, Di Giacomo Abbigliamento, Dgiraffa, La transumanza, Drone Abruzzo by Nicola Buontempo, La bottega del tilt, Filiforme tessitura, Bar Grottino, Liber associazione, Nuova libreria, Metallufficio, Rust&love, Tenuta Oderisio, Macelleria del Corso, Minchilli Tartufi