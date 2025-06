Panfilo Carlucci Ã¨ il nuovo allenatore del Real Casale

E’ Panfilo Carlucci il nuovo allenatore del Real Casale, successore di Donato Anzivino alla guida della squadra giallorossa di Casalbordino che affronterà il suo secondo Campionato abruzzese di Promozione di fila.

La comunicazione ufficiale del club – “L’Asd Real Casale è lieta di annunciare che l’allenatore della prima squadra per la stagione 2025/2026 sarà mister Panfilo Carlucci.

La scelta è ricaduta sulla sua figura capace di unire la sua esperienza e il suo carisma ad un gruppo che sarà un giusto mix tra figure esperte e giovani.

La sua carriera non ha bisogno di presentazioni in quanto ha allenato in Eccellenza con la Virtus Cupello dal 2018 al 2022 e in Promozione con Lanciano 1920 e Bacigalupo Vasto Marina lo scorso anno.

Un grande in bocca al lupo mister!“

Nella foto Carlucci, al centro, con il ds Luca Del Monte e il dirigente Massimo Canosa