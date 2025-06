Nel fine settimana la 'Fiera del Disco' al Mercato Santa Chiara di Vasto

Al Mercato Santa Chiara di Vasto nelle giornate di sabato 21 (dalle 17:00 alle 24:00) e domenica 22 giugno (dalle 10:00 alle 21:00) torna la Fiera del Disco.

«L'iniziativa, alla sua seconda edizione, permetterà di acquistare e scambiare vinili, dischi, oltre che fumetti e gadget di ogni tipo. Eventi come questo - dichiara il sindaco Francesco Menna - arricchiscono l’offerta della città, valorizzando luoghi storici come il Mercato Santa Chiara. È un’occasione preziosa per far incontrare appassionati e curiosi».

«Siamo felici – aggiunge il vice sindaco e assessore al Commercio, Licia Fioravante - di ospitare nuovamente questa manifestazione che unisce diverse generazioni intorno alla musica, al collezionismo e alla creatività. Vogliamo sostenere iniziative che danno impulso al commercio locale e che rendono ancora più vivo e attrattivo il centro cittadino, creando momenti di aggregazione e partecipazione».