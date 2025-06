'Contrasti', quando la danza racconta l’armonia delle differenze

Un viaggio tra stili, emozioni e passioni: è questo il cuore di “Contrasti”, il saggio finale della Scuola di Danza Athena health·fit·dance, che andrà in scena presso il Cine Teatro Corso di Vasto, mercoledì 25 e giovedì 26 giugno alle ore 20.00.



Danza classica, moderna e hip hop si alterneranno sul palco in uno spettacolo pensato per valorizzare la bellezza delle differenze e l’incontro tra linguaggi artistici diversi. Non uno scontro, ma un dialogo continuo tra tradizione e contemporaneità, tecnica e istinto, rigore e libertà espressiva.



Lo spettacolo è il frutto di mesi di intenso lavoro, sotto la guida appassionata delle maestre della scuola, che hanno saputo trasmettere non solo competenze tecniche, ma soprattutto amore per l’arte e spirito di collaborazione. Le allieve, di tutte le età, si sono impegnate con dedizione e determinazione, affrontando le sfide della preparazione con entusiasmo e disciplina.



“Contrasti” non è solo un’esibizione, ma una vera celebrazione del percorso di crescita che ogni danzatrice ha compiuto durante l’anno. Attraverso coreografie originali e curate nei minimi dettagli, il pubblico sarà accompagnato in un racconto fatto di gesti, musica e poesia del movimento.



Un appuntamento da non perdere per chi ama la danza in tutte le sue forme, ma anche per chi vuole lasciarsi sorprendere da un intreccio armonioso di stili apparentemente opposti, uniti in un unico grande spettacolo.

Un’occasione per applaudire il talento, la passione e l’impegno di una scuola che ogni anno riesce a trasformare il palcoscenico in pura emozione.



Le iscrizioni per l'anno 2025/2026 riprenderanno dal 1° settembre 2025 presso la sede della scuola Athena h·f·d, sita in Via delle Rose, 9 - San Salvo - Tel 0873.549223.