Una Chiesa che accoglie e una Chiesa Inclusiva, testimonianze nella Giornata Mondiale del Rifugiato a San Salvo

Si è tenuto, nella serata di venerdì 20 giugno, un interessante dibattito, in una piazza San Nicola gremita, per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato, attraverso due testimonianze ad hoc che hanno relazionato con parole e riflessioni incentrate sul tema della speranza in questo Anno Giubilare indetto da Papa Francesco.

Subito dopo i saluti iniziali del presidente dell'Associazione Gerico, Antonio De Luca e della presidente di Azione Cattolica, Stefania Ciocca, è seguito l'intervento di Kady Sene, direttrice della Caritas Diocesana di Foggia-Bovino e di Luca De Leonardis, referente Still I Rise Abruzzo, che ha illustrato i vari progetti del sodalizio e sviscerato alcuni dati sulla dispersione scolastica' attraverso.

Al termine, la breve lettura di una poesia affidata ad Anna Santoro e la conclusione da parte di don Leo Rosa, Direttore della Caritas Diocesana abruzzese e di don Antonio Totaro, parroco della locale comunità.

Presenti, tra gli altri, la consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini portando i saluti dell'intera Amministrazione comunale, don Raimondo Artese e don Vincenzo.