A San Salvo l'Infiorata all'Uncinetto per il Corpus Domini

Il centro storico di San Salvo è lo scenario della quinta Infiorata all'Uncinetto su iniziativa della Pro Loco San Salvo, evento patrocinato dalla Città di San Salvo e dall'Alto Patrocinio della Regione Abruzzo, che coniuga arte, fede e comunità.

Un appuntamento simbolico e suggestivo, dedicato al Giubileo 2025 - “Pellegrini di Speranza”, che vedrà protagonisti pannelli interamente realizzati a mano con migliaia di fiorellini all'Uncinetto.

Programma della giornata:

In mattinata l''inaugurazione dei pannelli delle scuole e associazioni locali in Corso Umberto I (Porta della Terra), tra cui, l'Arcobaleno dei Ricordi, Università delle Tre Età, Centro Anziani;

A seguire inaugurazione maxi pannello 6x8m in Piazza Papa Giovanni XXIII dedicato al tema giubilare “Pellegrini di Speranza”;

Nel pomeriggio

Ore 16.30 - Consegna attesti alle volontarie che, con passione e costanza, hanno lavorato alla realizzazione dell'opera da novembre;

Ore 19 - Santa Messa e Processione del Corpus Domini.

Esposizione visitabile fino alle ore 22.

Torna anche la terza Infiorata all'Uncinetto dei bambini, con opere realizzate dalle scuole sul tema “Speranza” e arricchite dalle presenza della mascotte “Luce”, simbolo di orientamento e positività.

Le scuole partecipanti: Infanzia Paritaria Bimbo 2000 I. C. G. Rodari, Infanzia Ripalta sez.A/B/C, I. C. G. Rodari, plesso S. Antonio. I. C. Mattioli - D'Acquisto - F. Delli Castelli (Primaria 5° A/B/C e infanzia 5 anni).

Ingresso libero e partecipazione gratuita.

Una giornata unica per celebrare tradizione, arte e speranza.

Foto Città di San Salvo