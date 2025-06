Pedalando nel ricordo di Angelo Menna

E’ arrivato alla sua sesta edizione il Memorial Angelo Menna, proposto su iniziativa del Ciclo Club Vasto. E sono stati numerosi anche quest’anno, in un’assolata prima domenica d’estate, gli appassionati delle due ruote – portacolori di diversi sodalizi del territorio – che hanno preso parte all’appuntamento di cicloturismo.

Da piazza Rossetti, al centro di Vasto – dopo i saluti di Luigi Salvatorelli, presidente del locale Ciclo Club, e di Rocco Menna, figlio di Angelo, indimenticato presidente del Ciclo Club Vasto – la partenza della bella e salutare pedalata cicloturistica, con l’assistenza garantita dal locale Gruppo di Protezione Civile. In precedenza immancabili foto di rito e di gruppo, anche assieme ad alcuni bersaglieri del territorio presenti in centro a Vasto per l’apertura di una nuova sede.

“Papà pedala con noi – ha detto Rocco Menna, ringraziando tutti i presenti per la calorosa ed affettuosa partecipazione nel ricordo del suo papà -. Nella memoria e nel domani pedaleremo ancora insieme”.

Questo il percorso: Vasto, Cupello, Monteodorisio, Fondovalle Sinello Carpineto, Casalanguida e ritorno a Vasto.