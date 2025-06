'Phenomena 2025' per celebrare il Made in Italy in tutte le sue forme

Saranno trentadue le imprenditrici protagoniste della quinta edizione italiana di Phenomena, la rassegna nazionale tutta al femminile che il 26 e 27 giugno porterà all’Aurum di Pescara il meglio del Made in Italy nei settori moda, design, food e gioielli. Novità assoluta di quest’anno: l’evento apre le porte al pubblico, con la possibilità di acquistare direttamente dai brand presenti.

Organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, attraverso la sua Agenzia di Sviluppo, e dalla Regione Abruzzo, in collaborazione con IFTA – International Fashion Talent Association e Assocamerestero (l’associazione delle Camere di Commercio italiane all’estero), il salone prevede incontri B2B tra le trentadue imprenditrici e una delegazione di trenta buyer e distributori provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Germania, Svezia, Svizzera, Olanda e Belgio, cui si affiancheranno alcune boutique italiane.

Le imprese partecipanti provengono in prevalenza da Abruzzo, Campania, Puglia e Friuli Venezia Giulia. Tra le new entry di rilievo: Arbiter, brand di calzature maschili di alta gamma, e Antiche Leuciane, eccellenza delle seterie ottocentesche di San Leucio (Caserta). Debutto pescarese anche per J’Essentia, con le sue creazioni al confine tra arte e moda, e per Gaiofatto, specializzata in total look dal gusto contemporary. La campana Amarilde ha scelto PHENOMENA per il suo esordio nel mondo retail, dove presenterà in anteprima la collezione SS26 di tailleur sartoriali.

Tra le presenze consolidate: le pluripremiate Coolt e Ripani, due marchi abruzzesi di borse haut de gamme, e la perugina Muusa, che lancerà nuovi capi in cashmere ultraleggero arricchiti da polveri di ambra baltica.

Anche il food si rinnova, con aziende votate alla sostenibilità e al biologico, come il vino della campana Alepa e l’olio extravergine della molisana Marina Colonna.

La sezione gioielli-design, completamente rinnovata, vede la partecipazione di otto aziende, tutte nuove ad eccezione della pugliese Sadr Botein, già presente a Phenomena Japan 2025 tenutosi a Tokyo.

Il salone – che può vantare due edizioni di successo in Giappone – ospita anche il Premio Phenomena, che la sera del 26 giugno premierà cinque aziende espositrici, selezionate dai buyer internazionali presenti. A queste si aggiungeranno riconoscimenti speciali destinati a donne distintesi in diversi ambiti.

Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, dichiara: «Oggi possiamo affermare con orgoglio che PHENOMENA è il primo e unico salone nazionale dedicato all’imprenditoria femminile, capace di coniugare creatività, competenza e visione con le esigenze di un mercato globale in continua evoluzione. Un ruolo chiave lo ha avuto il partenariato con il Giappone, in particolare con la Camera di Commercio Italiana a Tokyo. La missione istituzionale dello scorso marzo, in occasione di Phenomena Japan 2025, ci ha permesso di toccare con mano le opportunità offerte dal mercato asiatico, non solo nei settori tradizionali del Made in Italy – moda, design, food e gioielli – ma anche in ambito turistico».

Tiziana Magnacca, assessore alle Attività Produttive della Regione Abruzzo, sottolinea: «Phenomena è ormai diventato un salone innovativo per l’imprenditoria femminile. Ci troviamo di fronte ad iniziative che hanno sostanza, cioè che sono in grado di non produrre solo slogan comunicativi, ma tendono invece a lanciare il messaggio di una imprenditoria italiana in salute che riesce a generare sviluppo e innovazione nei territori di riferimento. L’iniziativa è unica in Italia e questo dà la misura dell’intuizione avuta cinque anni fa dai vertici della Camera di commercio Chieti Pescara. Il grande successo di Penomena Japan ha permesso, già dall’inverno scorso, di far conoscere al mercato orientale le grandi potenzialità del manifatturiero abruzzese. Credenziali che poi abbiamo giocato, grazie all’intesa con la Camera di commercio italiana in Giappone, nella settimana dedicata all’Abruzzo al Padiglione Italia. Ora è nostro compito rafforzare la rete di contatti con il mondo produttivo giapponese».

«Ringrazio vivamente il presidente Gennaro Strever per la fiducia e la visione strategica con cui ha sostenuto il ruolo dell’Agenzia, e l’assessore Tiziana Magnacca per il coordinamento istituzionale e la volontà di dare continuità ad un lavoro comune che guarda lontano – chiude Ivano Lapergola, presidente Agenzia di sviluppo. «Il lavoro portato avanti in occasione dell’Expo di Osaka, e in eventi internazionali come Foodex e Phenomena Japan, rappresenta la conferma di una collaborazione efficace tra Regione Abruzzo, sistema camerale e mondo produttivo, fondata su obiettivi condivisi e risultati misurabili».