Amministratori under 35, il sansalvese Nicola Di Ninni selezionato tra 40 in tutta Italia per un progetto Anci

Nicola Di Ninni, consigliere comunale a San Salvo, è stato selezionato dall'Anci-Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per partecipare a un'importante attività di formazione nazionale rivolta ai giovani amministratori, nell’ambito del progetto “Publica – Scuola Anci”.

“Un'opportunità di alto livello - si legge in una nota diramata da palazzo di città - riservata a soli 40 amministratori under 35 provenienti da tutta Italia, che si ritroveranno a Pescina (AQ), dal 26 al 28 giugno, per confrontarsi e approfondire tematiche legate alla buona amministrazione e alla governance multilivello”.

“La partecipazione del consigliere Di Ninni – dichiara il sindaco Emanuela De Nicolis – è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Rappresenta un segnale concreto dell’importanza di valorizzare una nuova generazione di amministratori pubblici capaci, motivati e desiderosi di crescere costantemente per offrire un servizio sempre più qualificato al territorio. A Nicola rivolgo le mie più sincere congratulazioni con l'augurio di trarre il massimo da questa significativa esperienza formativa”.