Statue dei Santi Pietro e Paolo per la prima volta in processione per mare a Vasto

Ci siamo! La Festa San Paolo Apostolo 2025, il tanto atteso momento di preghiera e di aggregazione per la Comunità di San Paolo e per tutto il territorio, che è ormai diventato tradizione irrinunciabile per tanti, sta per iniziare.

Si comincia Venerdì 27 giugno con una novità, visto che ci troviamo a vivere l'ANNO GIUBILARE. Le comunità parrocchiali di San Pietro e San Paolo Apostoli si ritroveranno per pregare insieme in un intenso pomeriggio, che inizierà alle ore 15.00 con la partenza della statua di San Pietro dalla Chiesa di Sant'Antonio di Padova fino alla Chiesa di San Paolo Apostolo, dove ci sarà un primo momento di preghiera. A seguire, le due statue verranno portate al Porto di Vasto per una inedita Processione in mare e poi da lì ci si sposterà al Portale di San Pietro dove S.E. Mons Bruno Forte presiederà la Santa Messa, animata dal Coro Polifonico Histonium Bernardino Lupacchino dal Vasto. Al termine della Celebrazione Eucaristica, le comunità parrocchiali riunite accompagneranno le statue dei Santi Pietro e Paolo Apostoli in Processione per le vie del centro storico, alla presenza dei gruppi parrocchiali, dei Cavalieri dell’Ordine Equestre Santo Sepolcro di Gerusalemme, delle CONFRATERNITE, dell'ANMI, delle Associazioni Combattentistiche e d’Armi, dell’UNITALSI e della Banda Musicale di Tornareccio.

Sabato 28 e Domenica 29 la festa continua all'ombra del Campanile della Chiesa di San Paolo Apostolo con due giorni in cui la preghiera si intervalla ai momenti di sano divertimento per tutti. Ringrazieremo il Signore con le Sante Messe sabato alle ore 19.00 e domenica alle 8.30, alle 11.00 e alle 19.00.

Per l’intrattenimento, si è pensato ad una musica adatta a creare il clima di festa, in cui tutti potranno cantare i grandi successi senza tempo proposti dai musicisti delle due serate. Sabato 28 giugno alle ore 21.00 si esibirà la Tequila e Montepulciano Band. Il gruppo, molto nutrito, propone un viaggio musicale attraverso il meglio della canzone popolare italiana, con esecuzioni fresche e originali e arrangiamenti molto curati. Domenica 29 giugno, alle ore 21.00, a dare energia alla serata ci sarà la KOM VASCO Tribute Band, che ripercorrerà i grandi successi di Vasco Rossi con la voce di Mirco Salerni, che riuscirà a convincere anche i fan più integralisti del cantautore emiliano.

L'offerta gastronomica per entrambe le serate è, come sempre, molto varia e invitante. La Sagra dei cavatelli alla pescatrice e della frittura di paranza è giunta alla XX edizione e il MENÙ SAGRA è ormai un appuntamento con il gusto a cui non si può rinunciare. Per accontentare i palati di tutte le età, ci sono le altre proposte offerte dagli stand gastronomici (panini, arrosticini, patatine) e dal banco dolci (scrippelle e altri dolci tipici).

Per i più piccoli, già dalle ore 17.00 il divertimento è assicurato con i giochi gonfiabili e con i tanti premi della PESCA di BENEFICENZA . Per le signore, ci saranno le tante offerte del Banco ricami e del Banco bigiotteria ; per tutti il Banco articoli religiosi .

«Ci raduna la speranza trasmessa dagli Apostoli fin dal principio. Gli Apostoli hanno visto in Gesù la terra legarsi al cielo: con gli occhi, gli orecchi, le mani hanno accolto il Verbo della vita. Il Giubileo è una porta aperta su questo mistero. L’anno giubilare collega più radicalmente il mondo di Dio al nostro. Ci invita a prendere sul serio ciò che preghiamo ogni giorno: “Come in cielo, così in terra”. Questa è la nostra speranza. Ecco l’aspetto che oggi vorremmo approfondire: sperare è collegare» (Papa Leone XIV).

UNA FESTA DI TUTTI E PER TUTTI.

Vi aspettiamo!

Don Gianni Sciorra, Parroco di San Paolo Apostolo in Vasto