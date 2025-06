Fiaccolata silenziosa a San Salvo: "In cammino uniti per l'umanitÃ "

La cittadinanza di San Salvo è invitata a partecipare alla "Fiaccolata silenziosa" che si terrà martedì 1° luglio alle ore 21:00, con partenza da Piazza Alcide De Gaspari.

L'iniziativa è promossa dall'Associazione Culturale "Libertà è Partecipazione" con la preziosa collaborazione del Centro Culturale Aldo Moro, Akon Service, Associazione Dafne ets e Mnemosine coop.soc.

Questa iniziativa congiunta ha lo scopo di promuovere un momento di condivisione e di profonda riflessione su quanto sta accadendo nella porzione di Mondo più dimenticata di sempre, la cui storia, solo oggi, contiene nella propria narrazione la parola "genocidio".

Pertanto, insieme, possiamo unirci silenziosamente in una commemorazione corale, alla tragedia senza fine del Popolo più martoriato della Terra.

La fiaccolata sarà un'occasione significativa per la comunità di San Salvo per esprimere solidarietà, raccoglimento e per riflettere sulle vicende che affliggono intere popolazioni, richiamando l'attenzione su drammi umanitari troppo spesso ignorati.

Al termine della fiaccolata, in piazza San Vitale, suoneremo e canteremo insieme "Esseri Umani" di Marco Mengoni. Invitiamo tutti a portare la propria voce e il proprio strumento per un momento di condivisione e speranza.