La Ricoclaun dona un lettino visita elettrico alla Pediatria del 'San Pio'

È stato inaugurato il 25 giugno 2025 un lettino visita elettrico per l’ambulatorio del reparto di Pediatria, donato all’Ospedale “San Pio” di Vasto dalla Ricoclaun odv, che si occupa di clownterapia dal 2004, alla presenza del direttore sanitario dr. Fernando Di Vito, della responsabile del reparto pediatrico dr.ssa Patrizia Brindisino, della Caposala Ketty Regia Corte, del personale sanitario e di parte del direttivo della Ricoclaun odv: Clown Eric, Lulù, Buondì e Broccolo.

Il direttore sanitario Di Vito e la responsabile del reparto Brindisino hanno rivolto un sentito ringraziamento alla Ricoclaun per la donazione che garantirà il miglioramento delle condizioni di accoglienza e cura dei piccoli pazienti, dimostrando quanto può essere utile la collaborazione tra istituzioni e volontariato.

“La Ricoclaun”, spiega la presidente Rosaria Spagnuolo, “di fronte a questa necessità, ha voluto esprimere, come tante altre volte negli scorsi anni, un gesto solidale, che rappresenta un'importante e concreta testimonianza di vicinanza e sostegno verso il lavoro dei professionisti del reparto di Pediatria di Vasto, dimostrando ancora una volta il proprio impegno concreto a favore della salute e del benessere dei più piccoli. Questo gesto, di grande valore simbolico e pratico, rappresenta un contributo significativo al miglioramento delle condizioni di accoglienza e cura dei bambini. Il nuovo lettino visita permette infatti di svolgere visite e controlli in un ambiente più sicuro, funzionale e confortevole, sia per i piccoli pazienti che per il personale sanitario.”