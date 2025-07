Astrofisici da tutto il mondo a Vasto, meeting con ottimi riscontri

Chiuso il ricco calendario di appuntamenti dell’edizione 2025 del Vasto Accretion Meeting.

L’evento, patrocinato dal Comune di Vasto, è stato promosso dall’Università di Durham, dall’INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Media Partner: Rai.

«Siamo orgogliosi – dichiarano con entusiasmo il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta - di aver ospitato un appuntamento scientifico di rilievo internazionale come il Vasto Accretion Meeting. Questo evento ha richiamato oltre 250 esperti anche dall’estero e ha portato la nostra città al centro del dibattito astrofisico mondiale, offrendo un’importante occasione di confronto e crescita culturale non solo per gli addetti ai lavori, ma per tutta la comunità.

Il successo del VAM 2025 conferma ancora una volta il ruolo di Palazzo d’Avalos come palcoscenico privilegiato per eventi internazionali di grande rilievo. Una vera e propria opportunità per avvicinare cittadini e giovani al fascino della scienza, grazie a incontri e laboratori. Grazie ai tantissimi che hanno prestato il loro contributo per la riuscita dell’iniziativa, in particolare: Durham University, nella persona del prof. Simone Scaringi, INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte, INAF - Osservatorio Astronomico d'Abruzzo, Comma srl e Chiara Valentini per l'organizzazione e la comunicazione».

Foto di Marino Ramundi