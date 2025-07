Bandiera Verde dei pediatri italiani a San Salvo, tanti gli eventi

Al Giardino Botanico Mediterraneo - Biotopo Costiero di San Salvo Marina il pediatra, professor Italo Farnetani, ha consegnato la prima Bandiera Verde del 2025 al sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis.

Proprio a San Salvo si svolgerà sabato prossimo 12 luglio la cerimonia ufficiale di consegna ai sindaci e agli ambasciatori delle 158 Bandiere Verdi 2025 assegnate da 3075 pediatri.

Nella stessa occasione sono state consegnate le Bandiere Verdi 2025, simbolo di spiagge ideali per famiglie e bambini, agli operatori turistici e degli stabilimenti balneari di San Salvo Marina.

Presente l'assessore al Turismo Elisa Marinelli che ha illustrato anche i tanti eventi per bambini che sono stati pensati per la Settimana delle Bandiere Verdi.

“La Settimana delle Bandiere Verdi - si legge in una nota del Comune - non è solo un evento celebrativo, ma anche un’opportunità per proporre attività che promuovano il benessere fisico e mentale delle famiglie e dei bambini. Grazie agli eventi che abbiamo preparato, i piccoli visitatori avranno la possibilità di vivere in modo divertente e stimolante il nostro lungomare, la nostra pineta e le aree verdi che rendono San Salvo Marina un luogo ideale per la crescita e la socializzazione. Sarà un momento di festa, ma anche di educazione, per insegnare l’importanza di un’alimentazione sana, del movimento all’aria aperta e della convivialità”.

Video a cura di Alessia Cordigliola