'Si ami chi può' con Filippo Roma a Scerni, buoni i riscontri

Bagno di folla per Filippo Roma a Scerni, per la presentazione del suo ultimo romanzo “Si ami chi può”. Un successo di pubblico, atteso, ma superiore ad ogni aspettativa, ha fatto da corona al noto personaggio televisivo.

Come affermato dal moderatore giornalista Antonio Del Furbo “con Filippo abbiamo attraversato i sentieri del suo romanzo, ma anche quelli della nostra umanità. È stato bello vedere come i valori raccontati nel libro abbiano preso vita sul volto delle persone, nei loro sorrisi, nelle loro domande, nel silenzio carico di rispetto che ha accompagnato alcuni passaggi più intensi”.

“Con l’evento alla presenza di Filippo Roma – afferma il sindaco di Scerni Daniele Carlucci – siamo entrati nel vivo degli eventi estivi programmati per l’estate scernese. Con il noto personaggio delle Iene abbiamo trascorso una serata piacevole, interessante e stimolante per conoscere la passione per la vita e l’amore dell’autore Filippo Roma. Adesso ci aspettano i prossimi appuntamenti estivi partendo con la Sagra degli n’durciullun, il concerto di Massimo Di Cataldo a San Giacomo, la Notte Bianca dei Bambini e la serata Ventricina&Bollicine. Tutti appuntamenti di qualità - conclude Carlucci - da non perdere e vivere”.