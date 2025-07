Douglas Scarlato vince la 15^ Notturna Toccolana

Per la quindicesima volta il copione è stato rispettato e, come di consueto, tanti podisti abruzzesi e da fuori regione hanno preso d’assalto le strade cittadine di Tocco da Casauria per decretare il successo della Notturna Toccolana.

L’evento, molto caro agli organizzatori della Tocco Runner, guidati dal presidente Gianluca Crisante, ha ricevuto il patrocinio della Regione Abruzzo e la collaborazione dell’Amministrazione comunale.

L’organizzazione ha svolto un lavoro esemplare, garantendo un’esperienza piacevole ed inclusiva per tutti gli atleti e il pubblico, in omaggio ai vent’anni della fondazione del sodalizio podistico Tocco Runner, in presenza dei suoi storici fondatori che hanno costituito il primo gruppo: Pino Melchiorre, Barbara Rizio, Fernando Lattanzio, Nicolino Salce e Stefano Smarrelli.

Quest’anno la manifestazione ha visto una partecipazione record di quasi 500 atleti, distribuiti tra la corsa competitiva di 9,8 chilometri e quella non competitiva di circa 4 chilometri, nonché le gare dedicate ai bambini e ragazzi under 16 su brevi distanze in piazza Stromei, cuore pulsante dell’evento che ha animato il pomeriggio e la sera.

La Notturna Toccolana ha ricordato ancora una volta le figure dei compianti Antonio Bucci e Ginevra Di Rocco, e ha fatto parte dei circuiti Corrimaster FIDAL, Corrilabruzzo UISP e Corrilabruzzo (Corri e Cammina con Noi).

La gara competitiva ha visto l’affermazione del vastese Douglas Scarlato (US Aterno Pescara) col tempo di 30’05” seguito da Fiorenzo Mariani (SSD Arl Dynamik Fitness), Nunzio Gabriele (Mistercamp Castelfrentano), Giacomo Canale (Asd Vini Fantini) e Mohammed Lamiri (USA Sporting Club Avezzano).

Tra le donne, in 37’05”, la vittoria è andata ad Aurora Ermini (SS Lazio Atletica Leggera) seguita da Catia Fusoni (Daunia Running), Chiara Siringo (USA Sporting Club Avezzano), Martina Del Rosso (Tocco Runner) ed Erika Di Cecco (Atletica Gran Sasso Teramo).

Tra le società più numerose premiate la Tocco Runner (32), la Runners Chieti (22), la Runners Pescara (21), l’Atletica Val Tavo (15), la Podisti Frentani (8) e la Nuova Atletica Montesilvano (8).

Risultati disponibili su Digital Race a questo link https://www.digitalrace.it/file_class/31bclass_tot.pdf

Credit fotografico Passione Corsa Mario Bomba