Centro Italiano Femminile e The New Gospel Choir insieme per un concerto all’insegna della solidarietà a Vasto

Mercoledì 16 luglio alle ore 21,30 a Vasto, nella suggestiva cornice dei Giardini di Palazzo d’Avalos, si terrà il concerto del Coro Gospel “The New Gospel Choir”.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Centro Italiano femminile (CIF), è stato patrocinato dal Comune di Vasto e viene realizzato con il contributo della Fondazione “N.D. Luisa Altruda Muzii ETS”.

Il coro si esibirà accompagnato al piano dal Maestro Mauro Gallo, che ne è anche il direttore artistico, dal Maestro Ivano Sabatini al basso elettrico e contrabbasso e dal Maestro Dante Melena alla batteria e percussioni. Insieme al coro vastese si esibirà sul palco anche il cantante, produttore e vocal coach statunitense Knagui, arrivato in città espressamente dagli Stati Uniti per questo evento.

Di fronte agli avvenimenti drammatici determinati dalla guerra israelopalestinese, il CIF e l’associazione The New Gospel Choir hanno deciso insieme di fare di questa serata di musica e gioia anche un evento di solidarietà ed hanno raccolto l’invito del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, volto a promuovere numerosi progetti di carattere sociale ed assistenziale in Terra Santa.

“Siamo profondamente grate al noto ed apprezzato coro “The New Gospel Choir “ - ha dichiarato Antonietta Della Rocchetta, presidente del CIF comunale di Vasto - “per aver scelto di devolvere il ricavato della serata al sostegno dei progetti su cui il Patriarcato ha chiesto l’aiuto del CIF d’Abruzzo e di cui il più urgente è il Centro “Bailassan” a Betlemme: primo centro cattolico di consulenza familiare e salute mentale in Terra Santa.

A seguito dell'ultima escalation a Gaza e del nuovo conflitto scoppiato in Iran, le pressioni socioeconomiche di lunga data si sono aggravate a causa di traumi, sfollamenti e reti comunitarie frammentate. L’attuale clima di continua incertezza e paura non solo minaccia il benessere individuale, ma mette anche a dura prova i legami comunitari. La salute mentale della comunità, in particolare dei suoi giovani – il futuro della Chiesa in Terra Santa - è un'area di preoccupazione, che richiede attenzione e sostegno continui e competenti per mitigare gli impatti a lungo termine in questo drammatico contesto”.

Concetta Di Virgilio, presidente regionale CIF Abruzzo, ha dichiarato: “Nelle comunità cristiano-palestinesi il 60% delle famiglie vive problemi di disoccupazione mentre il 50% dei giovani prende in considerazione l'emigrazione. Eppure queste comunità sostengono le chiese più antiche del cristianesimo, come la Basilica della Natività del IV secolo a Betlemme e il Santo Sepolcro a Gerusalemme. Senza azioni urgenti si rischia di perdere una testimonianza che dura ininterrottamente da duemila anni. Noi donne del CIF d’Abruzzo ci riconosciamo in questo dolore, paragonabile a quello vissuto dopo gli orrori della seconda guerra mondiale dalle nostre fondatrici, che hanno contribuito con energia e passione alla ricostruzione morale e materiale del Paese. In quel momento storico è stato chiaro come i legami di solidarietà sostenuti dalle donne sono alla base della tenuta delle comunità ed aiutando il Centro Famiglia a Betlemme aiutiamo innanzitutto le donne palestinesi a lavorare perché in quei luoghi così belli e martoriati possa nascere una società più giusta e solidale.”