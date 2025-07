Bandiera Verde dei pediatri italiani, incontro internazionale a San Salvo

Sabato 12 luglio San Salvo Marina ospiterà un evento di rilievo internazionale per la promozione della salute e della vivibilità delle località marine a misura di bambino: l’8th International Workshop of Green Flags e l’XI Convegno Italiano delle Bandiere Verdi, con la solenne Cerimonia di consegna delle Bandiere Verdi 2025. Un evento che coniuga scienza, salute, ambiente e turismo.

Presieduto dal Cav. di Gr. Cr. Prof. Italo Farnetani, Professore Ordinario di Pediatria presso la Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche – United Campus of Malta, l’evento dapprima presso il Monumento dei Caduti del Mare e, successivamente presso il suggestivo Trabocco Diamante del porto turistico di San Salvo, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

L’iniziativa, che gode di prestigiosi patrocini istituzionali – tra cui la Camera dei Deputati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero del Turismo, la Commissione Europea – Rappresentanza in Italia e la Regione Abruzzo – rappresenta un momento fondamentale per il riconoscimento delle spiagge italiane considerate ideali per i bambini secondo criteri scientifici e pediatrici.

La cerimonia rappresenta un importante momento di riflessione sui temi della salute pediatrica, del soccorso in emergenza e della valorizzazione delle località costiere italiane come luoghi sicuri, salubri e a misura di famiglia.

San Salvo Marina, già insignita in passato della Bandiera Verde, conferma così il proprio ruolo centrale nella promozione di uno stile di vita sano e sostenibile per i più piccoli.

PROGRAMMA

Ore 8:00 – Monumento ai Caduti del Mare (via Andrea Doria)

Accoglienza e accreditamento dei sindaci e dei rappresentanti diplomatici, alzabandiera e saluto delle autorità con esecuzione degli inni.

Ore 8:30 – Trabocco Diamante

Relazione introduttiva a cura del Prof. Italo Farnetani:

“Bandiere Verdi 2008–2025: nuovi stili di vita marina per le famiglie”

Ore 9:00 – Tavola rotonda scientifica

Moderatori: Dott. Roberto Trunfio (Locri) e Dott. Angelo Tummarello (Marsala)

I SESSIONE: Le malattie della pelle che il sole guarisce

Relatori: Prof. Paolo Amerio (Chieti) e Prof.ssa Francesca Farnetani (Modena)

II SESSIONE: Il soccorso sul luogo dell’emergenza

Relatori: Gen. Prof. Gabriele Lupini (Roma) e Prof. Goffredo Vaccaro (Palermo)

Conclusioni: Dott. Umberto Muzii (San Salvo)

Seguiranno discussione pubblica e cerimonia ufficiale di consegna delle Bandiere Verdi 2025 ai sindaci.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’incontro con i relatori.

Ore 12:30 – Aperitivo di chiusura