Arena Morricone gremita per "Il Romanzo della Bibbia" con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia

Arena Morricone gremita per “ Il Eomanzo della Bibbia ” con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia che hanno incantato il pubblico nell'unica data regionale.

“Una serata indimenticabile per la nostra comunità. Un evento culturale di rilevanza straordinaria, data unica in Abruzzo, che ha illuminato l'Arena Morricone, incantando un pubblico numerosissimo”: con queste parole il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta hanno espresso grande soddisfazione per la trasposizione teatrale di uno dei bestseller del 2025 che ha visto protagonisti il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo e il poliedrico cantautore Moni Ovadia.

L'evento ha sugellato la conclusione della quarta edizione del Vasto d'Autore Festival, la rassegna letteraria patrocinata dall'Amministrazione comunale, Assessorato alla Cultura e al Turismo, e organizzata da Angelozzi Comunicazione. L'evento di ieri ha visto il contributo organizzativo di Grido aps.

Nella suggestiva cornice dell'Arena Ennio Morricone, sotto una meravigliosa luna piena, il racconto teatrale ha toccato alcuni degli episodi e dei personaggi più noti dell’Antico Testamento: dalla Creazione al diluvio universale, da Sodoma e Gomorra a Adamo ed Eva, da Abramo fino a Giuseppe e a Mosè. Le musiche che hanno spaziato dal sacro al contemporaneo sono state curate di Giovanna Famulari.

"Ringraziamo quanti hanno contribuito, a diverso titolo, a rendere possibile questo alto momento di cultura, in particolare le Forze dell’Ordine per il servizio di sicurezza che hanno assicurato" hanno concluso Menna e Della Gatta.

Foto di Costanzo D'Angelo