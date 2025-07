"Quando tocca a te", musical in scena per la festa di San Benedetto

San Benedetto da Norcia è Patrono d’Europa, fondatore di uno degli ordini monastici più antichi ed importanti della Chiesa, San Gregorio Magno, nel secondo libro dei Dialoghi, scrisse che fu sconvolto dalla vita dissoluta di Roma e "ritrasse il piede che aveva appena posto sulla soglia del mondo per non precipitare anche lui totalmente nell'immane precipizio”, per D. Guéranger “ha distrutto la schiavitù, insegnata l'agricoltura e salvato infine il deposito delle lettere e delle arti dal naufragio che sembrava inghiottirle senza speranza di salvezza". La Chiesa cattolica lo ricorda l’11 luglio.

La Basilica Madonna dei Miracoli è animata da una forte e radicata comunità benedettina, guidata oggi dal priore don Paolo Lemme. San Benedetto è, quindi, un Santo molto caro e venerato a Casalbordino per questo importante legame con la comunità. Ogni anno viene celebrato e tra le feste casalesi dei Santi è ormai consolidata tradizione. Una festa che si conclude in una maniera originale rispetto al classico programma delle festività, a sera lo spazio antistante la Basilica viene animato dalla gioia e dalla bravura di giovani e giovanissimi che – al posto del classico palco da concerto – trasformano l’area in un teatro.

"Quando tocca a te" è il titolo della rappresentazione teatrale di quest’anno, una ironica rappresentazione della Creazione con colpo di scena a sorpresa. Appuntamento domani, domenica 13 luglio, alle ore 21 in piazza Giovanni Paolo I sul sagrato della Basilica “Madonna dei Miracoli”.

Foto: rappresentazione del musical “E il settimo giorno Dio … ci ripensò” in occasione della festa di San Benedetto dell’anno scorso