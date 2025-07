Mercatino dell'artigianato creativo, nuovi appuntamenti a San Salvo Marina

Sabato 12 luglio, sul Lungomare Cristoforo Colombo , si è tenuto il secondo appuntamento del mercatino dell'artigianato creativo dell'estate, ha visto la presenza di tantissime persone che si sono fermate, tra le bancarelle, ad ammirare le creazioni artigianali e godersi la magia dell'estate sul lungomare sansalvese.

"Tra luci, risate, profumi e colori - si legge in una nota della Pro Loco San Salvo ccon il progetto L'arte del saper fare' - abbiamo condiviso momenti unici in un’atmosfera davvero speciale. Un enorme grazie a tutti voi che siete passati a trovarci: siete il cuore pulsante di queste serate! Vi aspettiamo sabato prossimo, sempre a San Salvo Marina, per continuare a vivere insieme la bellezza dell’artigianato e della creatività.

Non mancate!"