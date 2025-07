'Occhio alla vista', a San Salvo Marina 70 visite oculistiche gratuite

La prevenzione non va in vacanza!

Grande successo per il service “Occhio alla vista”, promosso dal Lions Club San Salvo nella giornata di sabato 12 luglio alla Marina, con oltre 70 visite oculistiche gratuite effettuate grazie all'Unità Mobile Oftolmica IAPB Abruzzo.

L'iniziativa è stata promossa e finanziata dalla Fondazione Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della cecità - IAPB ETS (www.iapb.it), organizzata dalla Sezione Territoriale di Chieti e dal Consiglio Regionale d'Abruzzo dell'Unione italiana Ciechi e degli ipovedenti ETS - APS, in collaborazione con il Centro di Alta Formazione in Otfalmologia dell'Università di Chieti - Pescara diretta dal professore Rodolfo Mastropasqua e con i Lions Club locali da sempre in prima linea nella lotta alla cecità.

Un sentito grazie al Comune di San Salvo, presente con l'assessore al Commercio Carla Esposito, per il patrocinio, e al Lions Club Ortona per il coordinamento.

Virginio Di Pierro, presidente del Lions Club San Salvo, commenta: "Siamo orgogliosi di aver portato questo service sul nostro territorio. La grande partecipazione dimostra quanto sia fondamentale investire in iniziative concrete di prevenzione e sensibilizzazione.