'Cinema sotto le stelle', la rassegna al giardino del Porto Turistico di San Salvo

Dopo il grande successo dello scorso anno, è ripresa la rassegna estiva “Cinema sotto le stelle”, a cura del Centro Culturale "Aldo Moro" in collaborazione con Cala del Golfo e col patrocinio del Comune di San Salvo.

In proiezione film con ingresso libero e gratuito nella splendida cornice del giardino del Porto Turistico a San Salvo Marina, scelti per un pubblico variegato.

“Sarà un'occasione - si legge in una nota - per vivere, attraverso il cinema, serate di qualità in un'atmosfera informale e conviviale”.

L' inizio degli spettacoli è fissato alle ore 21:30.

Prossimi appuntamenti martedì 15 e mercoledì 16 luglio con “18 regali” e “Clifford - Il grande cane rosso”.