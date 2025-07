Danze, musica e teatro per San Benedetto

Centinaia di persone hanno assistito ieri sera al musical “Quando tocca a te” organizzato dalla Parrocchia Madonna dei Miracoli in occasione della Festa di San Benedetto. Sul sagrato, palco d’eccezione per l’occasione, protagonisti sono stati soprattutto i bambini e i giovanissimi.

“Le nuvole” di Dé Andre e la preghiera di don Tonino Bello “Dammi Signore un’ala di riserva” hanno aperto la serata, conclusa con le preghiere del Padre Nostro e dell’Ave Maria e un’accorata riflessione di don Paolo Lemme, priore della Basilica Santa Maria dei Miracoli.

Il musical è un invito a riflettere, con toni anche ironici e danzando, cantando, recitando, sulle scelte della vita. Tramite il racconto di momenti di vita quotidiani di alcuni ragazzi tra scuola e divertimento, primi amori e serate insieme, si spinge a riflettere su quante volte nella vita scegliamo noi le strade da intraprendere, cosa fare e come “riempire” e dare un senso alle giornate e quante volte le scelte ci sono imposte, sono altri a scegliere per noi.

Il significato dell’amore, il suo peso e quanto può far vibrare o al contrario essere vuoto che (non) riempie altro vuoto, è stato uno degli interrogativi dei ragazzi. «Resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai, continuerai a farti scegliere o finalmente sceglierai» canta Dé Andre in un’altra delle sue canzoni più intense, «Verranno a chiederti del nostro amore». È la domanda che si pongono i ragazzi, è l’interrogativo che pongono a chi ha assistito allo spettacolo. E quale amore scegliere, quale strada intraprendere, se non quella che porta a Dio e ad una fede praticata, viva, presente ogni settimana nella vita ha chiesto a tutti, invitando ad essere sempre, ogni settimana, numerosi nella parrocchia, don Paolo Lemme in conclusione dell’evento?