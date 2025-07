Don Michele Di Leo, 25 anni di sacerdozio

Oggi, 15 luglio 2025, il Vescovo di Termoli-Larino, mons. Claudio Palumbo, il Presbiterio, la Parrocchia Santa Maria di Costantinopoli e tutta la Diocesi si uniscono con grande gioia e in comunione di preghiera al parroco di Tavenna, don Michele Di Leo, nel rendimento di grazie a Dio per il 25esimo anniversario della sua ordinazione presbiterale.

Il ricordo di un momento così importante nella vita di ogni sacerdote è l’occasione non solo per esprimere gratitudine per il dono della vocazione e ma anche per condividere un ministero di fede, di servizio e di fraternità sotto la guida dell’Amore più grande. Un cammino che continua con rinnovato slancio pastorale e nella bellezza di pronunciare ancora quel “sì” alla sequela del Signore Gesù Cristo, fonte di ogni bene.

La solenne concelebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo Palumbo, si terrà alle ore 19 nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Tavenna.

Nei giorni successivi, don Michele presiederà ancora altre due celebrazioni nella sua terra d’origine: sabato 19 luglio alle 18.30 presso la Parrocchia di Lesina (FG) e domenica 20 luglio alle 8.30 nella chiesa abbaziale “Santa Maria di Ripalta”.

Don Michele Di Leo, originario di Ripalta di Lesina (FG), è presbitero della diocesi di Termoli-Larino. Ordinato il 15 luglio 2000 nella Cattedrale di San Pietro Apostolo a Isernia, è attualmente parroco di Tavenna, direttore della Scuola Teologica Diocesana e Vicario giudiziale. Nel 2022 ottiene sia il dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense con la tesi “La consulenza canonica, orientamenti dottrinali e itinerari dei tribunali ecclesiastici italiani” sia la nomina di Difensore del Vincolo presso il TEIAM – Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese Molisano. È autore, tra l’altro, del libro “Cruciverba liturgici – Conoscere il Vangelo giocando” (Edizioni del Poggio, 2024), un supporto ludico al catechismo settimanale dei bambini e dei ragazzi.