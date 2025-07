Dalla Bacigalupo Vasto Marina al Pescara il giovane Andrea Perrino

Grande soddisfazione in casa Bacigalupo Vasto Marina per il passaggio di Andrea Perrino al Pescara: l’ufficialità è arrivata nel pomeriggio di ieri, quando il talentuoso centrocampista sansalvese classe 2009 si è recato nella città adriatica per le firme e per le foto di rito.

Andrea, giunto alla Bacigalupo Vasto Marina nell’estate 2023 dagli Aquilotti San Salvo, ha disputato due stagioni di altissimo livello con la BVM, la prima nel campionato regionale Under 15 e la seconda nei campionati regionali Under 16 e Under 17, in cui si è sempre distinto per le sue qualità tecniche e umane.

“Tutta la Bacigalupo Vasto Marina – si legge in una nota del club – è orgogliosa di Andrea e gli augura il meglio per questa nuova esperienza con il Pescara, dove disputerà il campionato nazionale Under 17: un grandissimo in bocca al lupo da parte di tutti noi, la Bacigalupo Vasto Marina sarà sempre casa tua!”