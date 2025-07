Ferroluglio a Vasto Marina tra musica e fuochi d'artificio

Doppio appuntamento, il 15 e 16 luglio, al centro di Vasto Marina con gli spettacoli del Ferroluglio.

La riviera - dicono gli organizzatori del Consorzio Vivere Vasto Marina e del Comune di Vasto - si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto: due giorni di festa, musica, divertimento e condivisione, che coinvolgeranno cittadini, turisti e visitatori di tutte le età.

«Il 15 luglio appuntamento – dicono il sindaco Francesco Menna e l’assessore al Turismo Nicola Della Gatta - con lo spettacolo “Tutta l’Italia – Un viaggio nella musica italiana”, un evento coinvolgente che celebra la bellezza della nostra tradizione musicale. Uno spettacolo che unisce grandi classici e brani contemporanei, offrendo al pubblico un'esperienza unica ed emozionante. Un viaggio alla scoperta della nostra identità, un omaggio alla nostra cultura musicale».

«.Il 16 luglio - aggiunge Piergiorgio Molino, presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina - ospiteremo lo staff di Hit Mania Dance, che accenderà la serata con le migliori hit degli anni '90 e 2000. Sarà un viaggio musicale tra ricordi ed emozioni, con il ritmo che ha fatto ballare generazioni intere. Al termine della serata sono previsti i fuochi pirotecnici. È il nostro modo – rimarca - per celebrare l’estate, la nostra comunità e le nostre eccellenze. Siamo entusiasti di riproporre un appuntamento che rappresenta un punto di riferimento per l’estate vastese. Ringraziamo tutti coloro che stanno contribuendo alla realizzazione di questo evento, dalle istituzioni locali agli operatori turistici del Consorzio Vivere Vasto Marina, che con passione, rendono possibile questa festa. Vi aspettiamo numerosi a Vasto il 15 e 16 luglio per vivere insieme il Ferroluglio 2025: la tradizione che unisce, la festa che coinvolge».

