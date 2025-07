Ha un nuovo portiere il San Salvo.

La società biancazzurra ha ufficializzato l’ingaggio di Alessandro Ndiaye, classe 2001.

Il futuro numero 1 biancazzurro vanta esperienze in Puglia con la Fidelis Andria (C), con il Bisceglie (C e D), San Severo e Trani (Eccellenza), Capurso e Mola (Promozione).

Sarà lui il successore di Lorenzo Cattafesta, passato alla Pro Vasto, a difesa della porta sansalvese.