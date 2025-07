Mario Torricella incanta l'Anfiteatro della Villa comunale a San Salvo

Domenica 13 luglio è andato in scena un evento che ha lasciato il segno: Mario Torricella ha regalato al pubblico un viaggio straordinario nella storia della musica italiana , tra emozioni, ricordi e tanta passione.

La partecipazione è stata incredibile: sedie tutte occupate, gradoni gremiti e, perfino chi si è affacciato dalle proprie abitazioni, ha voluto essere parte integrante dello spettacolo, illuminando la notte con torce dei cellulari e creando un'atmosfera davvero magica.

Più volte Torricella, ha voluto ringraziare la consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini e il sindaco Emanuela De Nicolis, per aver reso possibile la serata e soprattutto il pubblico, perché come ha detto lui stesso, la presenza non ha prezzo.

Durante l'esibizione, l'artista ha ripercorso decenni di musica italiana, omaggiando i grandi: da Lucio Dalla, a 10 anni dalla sua scomparsa, fino a Ranieri, Renato Zero, Gianni Morandi, Domenico Modugno, Rino Gaetano, Pino Daniele e molti altri.

Accompagnato in alcuni brani dal musicista Giuseppe Perrina, tra un pezzo e l'altro, Mario ha raccontato le sue origini, la passione per la musica sbocciata da bambino anche grazie alla figura della nonna, e poi il lungo percorso che lo ha portato a far parte dell'entourage di Alex Baroni - a cui ha dedicato un brano intenso e commosso.

Con oltre 30 anni di carriera alle spalle, prima dietro le quinte con i service audio per grandi artisti, poi sul palco come interprete sensibile e appassionato, Torricella ha dimostrato ancora una volta, quanto amore mette in ogni nota.

Un grazie sincero a tutti quelli che hanno partecipato. Non è stato solo un concerto, ma un vero abbraccio collettivo attraverso la musica.