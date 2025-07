"A Londra non serve l’ombrello", Francesca Sangalli presenta a Vasto il suo libro

Domenica 20 luglio, alle ore 19, nella bella cornice dei Giardini di Palazzo d'Avalos, Francesca Sangalli presenta il suo romanzo "A Londra non serve l'ombrello", edito da Giunti.

Dialoga con l'autrice Stefania Gaggini, con le letture a cura di Serena Di Gregorio. L'evento è organizzato in collaborazione con Grido Aps. Si occuperà della vendita delle copie Chiara nei Libri e ci sarà la degustazione di vini a cura di AIS Abruzzo.

Un racconto molto ironico e vivace dal sapore teatrale, in cui la protagonista, stanca della routine, trova una nuova libertà e riscopre se stessa trasferendosi a Londra. L'autrice è milanese, insegna scrittura creativa, è consulente editoriale e sceneggiatrice (ha scritto diversi spettacoli teatrali premiati dalla critica, tra cui l’adattamento di “Le otto montagne” di Paolo Cognetti).

LA SCHEDA DEL LIBRO. Quando arrivano i temuti quaranta, la protagonista si sente persa da tempo, intrappolata in una routine monotona e frustrante: la difficoltà a conciliareil lavoro da scrittrice freelance e il ruolo dimamma, le mille preoccupazioni di ogni giorno,l’angoscia di invecchiare, laripetitività delle suegiornate. Ma tutto cambia nel momento in cui il destino le mette davanti una possibilità: perché non lasciarsi alle spalle ogni cosa per alcuni mesi e trasferirsi a Londra? Vero, non sarà la capannanei boschi di Thoreau o un ritiro spirituale in India,ma quando devi organizzare una fuga conmarito, figlio e gatta anche un’avventura in unagiungla urbana può andare bene.

Tra incomprensioni linguistico-culturali, infestazionidi tarme londinesi nella casa scalcagnata aquasi Notting Hill e la morte della regina ElisabettaII, l’adattamento nella metropoli non è deipiù semplici. Ma le cose cambieranno nel corsodei mesi. Che sia Londra, con la sua varietà infinita di luoghi, persone e avventure, a ridare alla protagonista la spinta per ritrovare se stessa e per scoprire che non t’importa più di aprire l’ombrello quando piove?

Con uno stile dal ritmo rapido e coinvolgentesimile a una brillante commedia teatrale e unoguardo arguto, ricco di humour e ironia, FrancescaSangalli dipinge il ritratto di una donna alla ricerca del suo posto nel mondo.

FRANCESCA SANGALLI

Nata a Milano nel 1980,è autrice di diversi spettacoli teatrali premiati dallacritica, tra cuil’adattamento di “Le otto montagne”di Paolo Cognetti.

Ha scritto testi comiciper Alessandra Faiella, Loris Fabiani, Lucia Vasini,Maurizio Crozza.Insegna scrittura creativa, è sceneggiatrice e consulenteeditoriale.