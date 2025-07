Nasce Abruzzo con le Pro Loco: Â«Una grande comunitÃ  che fa turismo e che anima i nostri paesiÂ»

Nasce Abruzzo con le Pro Loco, un modello innovativo di accoglienza e informazione al turista creato, impostato e gestito direttamente dalle Pro Loco, che punta sulle peculiarità delle comunità animate dalle Pro Loco stesse. Il progetto è promosso dall’UNPLI Abruzzo, la più grande organizzazione di rappresentanza delle Pro Loco abruzzesi, con oltre 270 associate.

Grazie al lavoro dello staff e della rete di volontarie e volontari, per la prima volta è stato messo in piedi un sistema unico che permette di scoprire le centinaia di eventi segnalati e promossi dalle Pro Loco UNPLI, le esperienze turistiche, gli oltre 20 punti di accoglienza turistici, alcuni dei quali parte della rete IAT, che gestiscono queste associazioni. L’iniziativa è coordinata da Carlo D’Angelo, responsabile sviluppo e progettazione della rete, e il progetto grafico è stato sviluppato dal graphic designer Paolo Sacchetti, di Studio MU.

«Gli occhi di oltre 25mila socie e soci delle Pro Loco UNPLI abruzzesi – dichiara il presidente regionale, Sandro Di Addezio – aiuteranno chi vorrà conoscere, scoprire e visitare la nostra terra tramite questo progetto. Un catalogo cartaceo, una strategia social e un portale, www.abruzzoconleproloco.it, che è la vera e propria casa del progetto, uno spazio virtuale vivo e pulsante, che con i suoi contenuti terrà solido il contatto con lo spazio fisico: spazio di narrazione per ciascuna Pro Loco, blog su temi vari, itinerari, proposte, eventi, luoghi, servizi».

«Abbiamo scelto di inserire, abbinati ai singoli eventi, i loghi di altre organizzazioni, associazioni e riconoscimenti vari – prosegue il presidente Di Addezio – legàti al paese ospitante: ciò testimonia la nostra totale volontà di collaborazione con altre reti e con i territori e di far emergere tutte le eccellenze e le tipicità, che contraddistinguono la nostra terra e le nostre comunità»

«Un sentito ringraziamento va alla Regione Abruzzo – conclude il presidente Di Addezio – che ci ha concesso l’utilizzo del logo turistico per rafforzare ancora di più il fatto di presentare l’offerta turistica della nostra rete, e grazie a tutte le nostre associate, per sentirsi parte di una grande comunità che fa turismo, anima i nostri paesi, valorizza il nostro immenso patrimonio culturale, storico, ambientale ed enogastronomico».

Per scoprire tutti i contenuti, si rimanda al sito www.abruzzoconleproloco.it, da cui è possibile anche scaricare il catalogo, consultabile in versione cartacea nelle sedi Pro Loco UNPLI. Disponibili anche una pagina Facebook e un profilo Instagram. Per informazioni relative agli eventi, alle proposte e in generale per eventuali segnalazioni è possibile scrivere a ciao@abruzzoconleproloco.it.