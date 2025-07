'Orizzonti di Carta', torna il Festival letterario per bimbi e ragazzi ai Vasto

Il 27 e il 28 luglio ai Giardini d’Avalos di Vasto torna l’appuntamento con “Orizzonti di Carta”. Il festival della lettura per bambini e ragazzi, giunto alla seconda edizione, è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune e organizzato da Chiara nei Libri.

«Siamo orgogliosi – dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo, Nicola Della Gatta - di sostenere anche quest’anno un evento che pone al centro la lettura, la creatività e l’immaginazione dei più giovani. Investire nella cultura, soprattutto quando si rivolge a bambini e ragazzi, significa costruire fondamenta solide per il futuro. Il Comune di Vasto, che ha ottenuto il riconoscimento “Città che legge”, crede nei libri, nella formazione e nella bellezza dell’incontro tra generazioni».

«Ci saranno –spiega Chiara Iacovitti, organizzatrice- autori ed illustratori che leggeranno e presenteranno i loro libri facendo seguire dei laboratori creativi a cui tutti possono partecipare. Sul programma sono descritte le attività e le relative fasce di età.Per gli adulti e per i bimbi fino a 23 mesi l'ingresso è libero. Dai 2 fino ai 15 anni è previsto il pagamento di un biglietto pari a 10 euro per una serata e 16 euro per entrambe. Con il biglietto è possibile partecipare liberamente a tutti i laboratori previsti».