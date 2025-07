Teatro sotto le stelle con la Compagnia 'Sipario Bisaccia' in piazza San Vitale

Lunedì 21 luglio alle ore 21, in piazza San Vitale, la Compagnia di Teatro Dialettale ‘Sipario Bisaccia’ torna a San Salvo con una nuova, esilarante commedia in dialetto montenerese.

“Ogni cas te' nu pange rott”, una commedia, inedita, frutto della penna di Marlyn Irace e Leo Benedetto, che porta in scena con ironia e intelligenza una riflessione su un tema attuale e delicato: la ludopatia, ispirata da uno sketch ideato per il SERD (Servizio per le dipendenze) di Termoli.

Attiva dal 2005, la Compagnia “Sipario Bisaccia” ha fatto della divulgazione del dialetto e del teatro popolare la propria missione, portando il sorriso nelle piazze di tutta la regione.

Non mancare a questa serata di teatro, dialetto, risate e riflessione.

Evento patrocinato dal Comune di San Salvo con ingresso libero.

Per info: 347.1944129