Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, intreccio di passione e creatività

Un tema accattivante, una nuova grafica ed una mascotte curiosa e simpatica. Sono solo alcune novità della 55^ edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese che si terrà dal 4 al 24 agosto a Guardiagrele nel Palazzo dell’Artigianato in via Roma.

Il tema scelto quest’anno anche per il concorso riservato alle scuole è “l’intreccio” che ben rappresenta il mondo degli artigiani dove si intrecciano passione, creatività, mani e menti, storie ed emozioni.

“Continuiamo a costruire questo ponte tra passato e futuro, tra arti antiche e nuova tecnologia, tra patrimonio di saperi e modernità. Lo scopo della Mostra è far conoscere le opere dei nostri artigiani ma soprattutto preservare la cultura, la storia e trasmettere alle nuove generazioni saperi e passione per creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo economico. Ci saranno ben 7 laboratori per i ragazzi ed il primo, il 9 agosto, sarà dedicato all’arte del mosaico a cura dell’Accademia delle Belle Arti di Ravenna”, spiega Gianfranco Marsibilio, presidente dell’Ente Mostra che dà qualche anticipazione sulla mostra. “Le sale espositive, caratterizzate da una grafica moderna, saranno un percorso tra ceramica, ferro battuto, oreficeria, legno. Un’ampia area sarà riservata al 21° Concorso Biennale Internazionale di Arte Orafa ‘Nicola da Guardiagrele’. Ci saranno in esposizione mosaici e i gioielli dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna. E poi il progetto ‘Bustino Couture’ a cura dell’Università Europea Design di Pescara e del Polo Liceale Statale Pantini –Pudente di Vasto. Durante la Mostra ci sarà una sala dedicata alla Presentosa con l’esposizione della collezione del compianto Licio Di Luzio ed il 12 agosto una conferenza illustrata dell'antropologa Adriana Gandolfi”.

Alla mostra verrà esposta un'opera di un'artista designer di fama nazionale, Franco Perrotti, e ci sarà un omaggio a Mario Ceroli, scultore e scenografo autore di celebri opere come il Cavallo alato della Rai a Roma e l’Uomo Vitruviano.

Ad arricchire il bellissimo programma ci saranno concerti proposti da Guardiagrele Opera e presentazione di libri e gli appuntamenti tradizionali come il concorso di poesie intitolato a Modesto della Porta.

Una edizione ricca di momenti interessanti e, da quest’anno, con un simpatico “intruso”, Faberello, la mascotte che guiderà i visitatori conquisterà i più piccoli.