Diorama Festival fa tappa a San Salvo con il suo palco sul mare, Ghemon e Samuel dei Subsonica tra gli ospiti

Diorama Festival fa tappa, per la prima volta, a San Salvo Marina, portando con sé una delle sue date più attese e potenti dell’estate.

Un palco praticamente sospeso sul mare, suoni che scorrono tra il tramonto e la notte, e ospiti capaci di connettere il pubblico con l’anima sonora e visiva del festival. L'appuntamento è sul Lungomare, proprio all'Arena del Mare per il 25 luglio dalle ore 18.00; l'ingresso è gratuito.

Paolo Cicalini, ideatore e direttore artistico di Diorama Festival: “San Salvo è una tappa a cui teniamo particolarmente: è la nostra prima volta qui, e la volontà è quella di creare un dialogo sincero tra arte, suono e paesaggio. Non capita spesso di avere una line-up così potente, con il palco praticamente affacciato sul mare. È una delle tappe più importanti del nostro percorso 2025.”

Così commenta l'appuntamento Elisa Marinelli, assessore al Turismo ed Eventi di San Salvo: “Siamo orgogliosi di ospitare a San Salvo il Diorama Festival, un evento itinerante che sosta in diversi luoghi abruzzesi e che per il primo anno fa tappa anche qui. Una serata ricca di musica, cultura e arti visive per promuovere e far conoscere sempre di più il nostro territorio. Abbiamo scelto di aderire al progetto per ampliare la proposta culturale e musicale dell’estate 2025: un format che fonde elementi di musica elettronica con melodie soul e pop”.



Il primo ospite annunciato della serata è Samuel, frontman dei Subsonica, che presenta dal vivo il suo ultimo lavoro solista “Maree”: un disco stratificato, che mescola l’esperienza della sua storica band alle contaminazioni elettroniche, dub e cantautorali di una ricerca personale in continua evoluzione. Samuel è una delle voci più influenti del panorama musicale italiano, capace di attraversare le generazioni con coerenza e innovazione.



A condividere la serata un altro evento di culto: 60HZ II, il tour di DJ Shocca, uno dei producer più rispettati della scena hip hop italiana, che porta sul palco due compagni di viaggio d’eccezione: Ghemon, reduce da due partecipazioni al Festival di Sanremo, e MadBuddy, per una performance che attraversa il cuore e la tecnica dell’hip hop nazionale con radici forti e spirito contemporaneo.



A completare il programma, i suoni selezionati dai Fresco Edits e Slim di Maledetta Discoteca — realtà locali, ma riconosciute a livello nazionale ed internazionale, che arricchiscono il suono della serata, intrecciandolo al territorio con visione e carattere.



Alle ore 19.00 apre la sezione arti visive del festival con la video performance "Parte Maestra", estratta dal progetto “La pazienza dell’acqua, la noia della pietra”, realizzata dall’Accademia di Belle Arti L’Aquila a cura di Maurizio Coccia e Dalia Cendamo, con la direzione artistica di Gioia Di Girolamo. Un intervento che esplora la materia e il tempo, portando la riflessione artistica nel cuore della costa.



Evento con il patrocinio del Ministero del Turismo, dell’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo, e del Comune di San Salvo.