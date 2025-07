Dolore e costernazione per la scomparsa dell'Avv. Giuseppina Di Risio

Il mondo forense di Vasto è in lutto per la prematura scomparsa dell'Avv. Giuseppina Di Risio, avvenuta a Cremona dove era stata trasferita per ragioni di salute.

L'Avv. Di Risio, autorevole esponente dell'avvocatura vastese, era molto apprezzata e stimata per la profonda preparazione professionale, serietà e per i valori messi in campo nel corso della sua attività.

Il cordoglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto - Gli Avvocati del Foro di Vasto manifestano tutto il loro dolore per la perdita della stimata Collega Giuseppina Di Risio, professionista tenace ed appassionata, ed esprimono il più profondo cordoglio ai familiari, in particolare al figlio Avv. Matteo Bucciarelli.

Il cordoglio del Lions Club Vasto Host - Il nostro Club, nella giornata di ieri, ha perso la Carissima e Amata Socia Avv. Giuseppina Di Risio. Pina ha rivestito la carica di Presidente del Lions Club Vasto Host nell'anno sociale 2014-2015 ed è stata insignita della Melvin Jones, Onorificenza assegnata dal Lions International a persone che si sono particolarmente distinte nella loro vita professionale e sociale. Pina rimarrà nei nostri cuori e ci rimarrà il suo ricordo di persona straordinaria, il ricordo di una grande Lions, il ricordo della sua disponibilità e del suo essere pronta a donarsi agli altri, il ricordo del suo essere pronta a servire e mettersi a disposizione. Una grande perdita per il nostro Club, per il Distretto 108A e per tutta la famiglia lionistica. L'amico Franco perde una compagna di vita, una moglie che lo ha amato e i figli Maria e Matteo una mamma attenta e premurosa. È proprio a loro che va il nostro pensiero, la nostra vicinanza, le nostre condoglianze più sentite e care. Il ricordo di quanto Pina vi ha dato possa, in qualche maniera, alleviare il dolore per averla persa. R. I. P. Amica nostra e continua a Servire nel posto in cui sei da ieri.

Alla famiglia le sentite condoglianze della nostra redazione.