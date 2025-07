A Lentella seconda edizione del 'Totem Festival'. Ospiti Il Mago del Gelato, Marianne Mirage e Gioia Lucia

Musica e natura si fondono a Lentella dove è in programma la seconda edizione del Totem Festival. La manifestazione organizzata dalla Pro Loco Lentella Aps in collaborazione con il Comune si terrà sabato 26 luglio nella splendida cornice dei colli lentellesi dai quali è possibile godere di un panorama mozzafiato.

Qui, a partire dalle 18, la manifestazione musicale inizierà con Riccardo Crisante in formazione con altri musicisti emergenti del territorio. Giovane cantautore del posto, è reduce dalla vittoria di Due Note a Vasto con il brano Le luci, nell’ultimo anno ha partecipato in veste di sfidante al format Amici e, a febbraio, ha debuttato a teatro nel ruolo di Figaro ne Il barbiere di Siviglia, in virtù della sua formazione classica.

Sul palco poi si alterneranno alcuni dei protagonisti della scena indie italiana.

Ad esempio, Gioia Lucia, al secolo Lucia Vitale, cantautrice di 23 anni che, nel 2024, ha segnato un nuovo capitolo della sua carriera musicale, con la pubblicazione di Vento in faccia e e Morta d’amore, brani che hanno anticipato l'uscita del suo atteso primo album Forse un giorno conquistando il favore delle piattaforme digitali e un crescente pubblico.

Marianne Mirage, cantautrice e musicista capace di fondere con grazia pop, indie e alternative. Ha iniziato la sua carriera nel 2016 con l’album Quelli come me (Sugar Music), facendosi notare al grande pubblico un anno dopo con la partecipazione al Festival di Sanremo con Le Canzoni Fanno Male. Negli anni condivide il palco con artisti di fama internazionale, da Benjamin Clementine a Brunori Sas, da Tamino a Patti Smith e vanta numerose collaborazioni nel mondo del cinema. Nel 2018 ha vinto un Nastro d'Argento nella categoria "Migliore Canzone Originale” con il pezzo “The Place” inserito nell’omonimo film di Paolo Genovese.

E l’attesa è anche per Il Mago del Gelato, formazione di quattro musicisti affascinati dal mondo e dalla sua trasversalità, curiosità sintetizzata nel loro lavoro. “Rubano” il nome ad un bar di via Padova a Milano. Nel marzo 2025 pubblicano il loro primo album Chi è Nicola Felpieri?, racconto musicale, un mix cosmopolita di afrobeat, funk e jazz. Dopo essere stati protagonisti al MI AMI, stanno viaggiando in tutta Italia per portare la loro musica ovunque.

Non mancherà il dj set in chiusura di festival con Matteo D'Agnillo, in arte Zack, che si sta affermando come uno dei Dj più promettenti del momento: le sue selezioni musicali sono un viaggio raffinato ed energico, capace di accendere qualsiasi dancefloor.

L’evento, gratuito, si terrà tra i due totem realizzati, sotto la sapiente guida di Ettore Altieri, dagli scultori partecipanti alle edizioni 2009 e 2024 di NaturArte. A completare il tutto un’area ristoro e comode aree parcheggio.

INFO E CANALI SOCIAL

Facebook

Instagram