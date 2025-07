Pedalata tra amici "da zero a duemila", un'avventura da non perdere!

Cari ciclisti e amici delle due ruote,

siete pronti per un evento speciale?

Domenica 3 agosto, la Ciclistica Valle Trigno organizza una pedalata che promette di essere non solo un’opportunità per allenarsi, ma anche un’occasione unica per divertirsi insieme!



Partiremo da Francavilla al Mare e ci dirigeremo verso la splendida località di Passolanciano, precisamente a Blockhouse. Sarà un percorso pensato per tutti, senza alcuna competizione: l’unico obiettivo è pedalare in compagnia, godendo della bellezza dei nostri paesaggi e dello spirito di amicizia che ci unisce.



Ricordate di consultare gli orari sulla locandina per non perdervi nemmeno un attimo di questa avventura! E non dimenticate il costume da bagno: al termine della pedalata, sarà il momento perfetto per rinfrescarci con un bel tuffo in mare!



Invitate i vostri amici e preparate le biciclette: la pedalata del 3 agosto sarà un’esperienza indimenticabile! Ci vediamo in sella, pronti a vivere insieme una giornata all’insegna della divertimento e della natura.



Non mancate!