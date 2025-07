Messa con il Vescovo Forte per i 90 anni di Don Tommaso Di Stefano

Nella Chiesa di Santa Maria del Sabato Santo l'Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto, Monsignor Bruno Forte, insieme al parroco Don Nicola Del Bianco e ad altri sacerdoti del clero locale, ha celebrato la Santa Messa di ringraziamento in occasione dei 90 anni del parroco emerito Don Tommaso Di Stefano.

Don Tommaso, nato a Fresagrandinaria il 30 luglio 1965, il 28 aprile scorso, ha anche raggiunto il significativo traguardo dei 60 anni di sacerdozio. ordinato sacerdote nel 1965 a Como.

La comunità parrocchiale si è stretta attorno a Don Tommaso che ha ricambiato con un messaggio pregnante di fede e di amore ricordando il valore del sacerdozio ed il servizio svolto.

Don Tommaso arrivò in città - ricorda Lino Spadaccini, cultore di storia locale - nell'ottobre del 1986, per prendere possesso della nuova parrocchia di Santa Maria Immacolata che abbracciava il rione di San Michele ed il quartiere, allora in forte espansione, chiamato ‘dei fiori’. Nel 2001, Mons. Edoardo Menichelli, Vescovo di Chieti-Vasto, unì le parrocchie dell'Immacolata e di Sant'Antonio Abate sotto il nuovo titolo di Santa Maria del Sabato Santo e Don Tommaso contribuì alla nascita della nuova chiesa della parrocchia attualmente retta da Don Nicola Del Bianco.