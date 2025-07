A Montalfano la Festa delle Commare e dei Compari

Tutto pronto a Montalfano piccola frazione di Cupello, per ospitare l'edizione 2025 della Festa delle Commare e dei Compari che vede l'impeccabile organizzazione dell'associazione Montalfano Terra Nostra, impegnata nel proporre una manifestazione d'attrazione non solo per i residenti, ma anche per i turisti.

Ospite della serata la Tequila & Montepulciano Band-

In questo appuntamento spazio a stand gastronomici con panini, arrosticini, patatine fritte, bevande in generale e, soprattutto, divertimento e buona musica in compagnia.