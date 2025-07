'Infiorata allâ€™Uncinetto Itinerante', tappa a San Salvo Marina

San Salvo Marina accoglie la 9ª tappa dell’Infiorata all’Uncinetto Itinerante.

L’estate a San Salvo Marina si tinge di colori, storie e tradizione: venerdì 1 e sabato 2 agosto il rinnovato lungomare sarà il suggestivo scenario della nona tappa dell’Infiorata all’Uncinetto Itinerante, un evento nazionale promosso dalla Pro Loco San Salvo che celebra la bellezza dell’artigianato e la creatività condivisa.

Venerdì 1 agosto – ore 18:00

Inaugurazione ufficiale con la partecipazione del sindaco, dei rappresentanti dell'amministrazione comunale, di ospiti speciali, tra cui l’ospite d’onore Andrea Melilli, presidente di Infioritalia, che onorerà con la sua presenza un appuntamento che unisce arte, comunità e territorio.

In esposizione tutti i pannelli realizzati durante questa straordinaria edizione: un grande mosaico a cielo aperto fatto di fili colorati, mani sapienti e storie intrecciate. Un viaggio sensoriale tra forme e colori che parlano di passione, dedizione e bellezza.

San Salvo rappresenta una tappa centrale e significativa di questo tour nazionale: non solo per la qualità e l’impegno degli artisti locali, ma anche per il ruolo di polo creativo e culturale che la nostra città sta conquistando sul panorama turistico e artigianale italiano.

Sarà un’occasione unica per:

ammirare opere d’arte tessile

incontrare i protagonisti dell’iniziativa

passeggiare sul lungomare immersi nell’atmosfera dell’infiorata

vivere due giorni di magia, tradizione e socialità

Vi aspettiamo numerosi - dicono gli organizzatori della Pro Loco San Salvo - per celebrare insieme la forza dell’arte fatta a mano e il calore di una comunità che sa accogliere e valorizzare il bello.