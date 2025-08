Tutto pronto per la 'Notte Magica' a Cupello

Tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cupellese: venerdì 1 agosto torna la Notte Magica, l’evento che ogni anno richiama nel cuore di Cupello tante persone da tutto il territorio, per una serata all’insegna della musica, dell’allegria e del divertimento.

La serata inizierà alle ore 21.00 in Piazza Garibaldi, con l’esibizione live degli LPDM, gruppo musicale locale.

Dalle 23.00 spazio alla festa Sapore di Mare, un format di grande successo, già protagonista della recente Notte Bianca di Vasto e del Festival del Carciofo. Sul palco si alterneranno Valentino Sirolli, Ivan Colangelo dj e DNG dj, accompagnati dalle voci di Silvio vj, Gioveejay e Mike B. Ad arricchire lo spettacolo: ballerine, gadget, effetti speciali e tanto intrattenimento fino alle 4 del mattino.

Oltre alla musica, Piazza Garibaldi e le vie adiacenti si trasformeranno in un grande villaggio del divertimento: aree drink, street food, dolciumi e una zona interamente dedicata a bambini e famiglie, nei pressi del giardinetto comunale, con gonfiabili e truccabimbi.

L’ingresso sarà gratuito e l’obiettivo è uno solo: offrire una notte di festa, spensieratezza e magia per tutte le età.

Alla vigilia dell’evento, il sindaco Graziana Di Florio e l’amministrazione comunale dichiarano: “Ci auguriamo che anche quest’anno la Notte Magica confermi il successo della passata edizione e diventi sempre più attrattiva per il territorio. Apriamo il mese di agosto con un grande evento e, come ogni anno, seguiranno tutti gli appuntamenti tradizionali dell’estate cupellese. Il 30 agosto chiuderemo con Ordine Zero e il concerto di Sarah Toscano. Vi aspettiamo venerdì sera per una notte di divertimento e magia nella piazza centrale del nostro paese.”

L’appuntamento è quindi per venerdì 1 agosto, per vivere una vera Notte Magica sotto le stelle di Cupello.