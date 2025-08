"Solo Buona Musica", seconda edizione per il Festival a San Salvo

Il Festival “ Solo Buona Musica ” torna con la sua seconda edizione, portando a San Salvo tre giorni di musica di altissimo livello in luoghi simbolo della città. Un appuntamento da non perdere per chi ama la musica suonata con cuore, talento ed eccellenza.

Si parte con un omaggio d’autore: “Il mio amico Ennio Morricone”, un concerto che è molto più di una dedica. È un viaggio musicale attraverso le emozioni immortali del Maestro, reinterpretate da tre artisti straordinari:

Danilo Rea – Tra i più grandi pianisti jazz italiani, ha collaborato con giganti della musica come Chet Baker, Mina, Gino Paoli, Claudio Baglioni, Pino Daniele, Fiorella Mannoia, Renato Zero, Gianni Morandi, Adriano Celentano e Domenico Modugno. Virtuoso ed emozionante, è celebre per la sua capacità di improvvisare e trasformare ogni nota in poesia.

Maurizio Turriziani – Contrabbassista di fama internazionale, ex prima parte dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Ha suonato sotto la direzione di mostri sacri come Muti e Maazel, distinguendosi per profondità espressiva e rigore tecnico.

Simone Sala – Pianista, Compositore e Direttore artistico italiano. Artista eclettico e poliedrico, ha portato la sua musica in tutto il mondo, vincendo numerosi premi e coniugando tecnica classica e sensibilità contemporanea. È il cuore pulsante di questo progetto, capace di unire cultura, territorio e arte.

Un evento che unisce omaggio, memoria e grande arte in una cornice mozzafiato. Una serata imperdibile per iniziare il festival con la bellezza assoluta della musica suonata dal vivo, con artisti che hanno fatto – e fanno – la storia.

A seguire, il 2 e il 3 agosto, appuntamenti a San Salvo Marina, in piazzale Cristoforo Colombo e nella spiaggia antistante con il Mario Rosini Trio (Mario Rosini, Antonio Ninni e Vinz Maurogiovanni) e Giulia Vazzoler.

Ingresso libero

In collaborazione con Comune di San Salvo – Assessorato alla Cultura