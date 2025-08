Torna la 'Festa dell'Incontro' all'Incoronata di Vasto

Sabato 2 e domenica 3 agosto torna l’appuntamento con la “Festa dell’Incontro”, evento tradizionale, per gli abitanti dell’Incoronata di Vasto, che quest’anno sono pronti a festeggiarne la 45esima edizione.

Oltre ai tradizionali stand gastronomici, la serata di sabato 2 sarà allietata dalla band “Pentagramma”, dedicata a chi ama i balli di gruppo, il liscio e la musica anni 60’ e 70’. A concludere la festa nella serata di domenica 3, sarà il concerto di Fabio Falcone.

«Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, cogliendo l’occasione per divertirsi in amicizia e gustando del buon cibo, come la storia della festa ci insegna», sottolineano gli organizzatori dell’evento.