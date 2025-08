L'Infiorata all’Uncinetto Itinerante colora il lungomare di San Salvo Marina

San Salvo Marina accoglie la 9ª Tappa dell’Infiorata all’Uncinetto Itinerante.

Il lungomare di San Salvo Marina si è trasformato in un incantevole mosaico a cielo aperto, dove colori, creatività e tradizione si fondono in una festa dell’arte condivisa.

È stata inaugurata ufficialmente nel pomeriggio di venerdì 1 agosto la 4ª edizione dell’Infiorata all’Uncinetto Itinerante a San Salvo Marina, nona tappa del tour nazionale 2025, con il consueto taglio del nastro alla presenza delle autorità locali, ospiti speciali e tantissimi cittadini e visitatori.

A impreziosire l’evento, la partecipazione del presidente di Infioritalia Andrea Melilli, ospite d’onore, che ha sottolineato il valore nazionale e internazionale dell’iniziativa: “Il lavoro della Pro Loco di San Salvo ha attirato la nostra attenzione per qualità, impegno e passione. Da tutta Italia – e anche dall’estero – ci arrivano richieste di informazioni e inviti per la loro partecipazione. Abbiamo in cantiere tanti progetti insieme, anche con importanti novità a livello internazionale”.

L'Infiorata sarà visitabile per tutta la giornata di sabato 2 agosto.

Servizio di Ercole d'Ercole